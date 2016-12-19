حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 19/12/2016.. تنجح اليوم فى إزالة الكثير من العقبات فى طريقك

نقدم لمولود برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي، وهو البرج الذى يتمتع بثقة كبيرة فى النفس لكن يعيبه احتمالية تحولها إلى شكل من اشكال الغرور والشعور بأن الكون كله يدور حوله وهو ما يؤذيه على الصعيد المهنى كثيرًا.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

قبل التسرع الأعمى فى تنفيذ بعض مهامك عليك أن تأخذ بعض الوقت وتفكر قليلاً فى تجاربك السابقة وتعيد تقييم تجاربك هذه فى ضوء النتائج التى حصلت عليها بالفعل، وتحدد هل يجب أن تمضى قدما فى المسار الذى أنت عليه أم لا.

على الصعيد العاطفي:

سوف يظهر لك شخص من الماضى بشكل مفاجئ هو على علاقة وثيقة بك وهذا اللقاء سيمنحك فرصة لبداية جديدة قد لا تكون لها علاقة به فى الواقع وقد تتجدد مشاعر قديمة سبق وأن عبرت عنها له.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

أنت عرضة للإصابة بالبرد والسعال اليوم فحاول أن تأخذ الاحتياطات اللازمة من حيث النظافة الشخصية وأن تغسل يديك فى الكثير من الأوقات وإن كان ممكنا حاول أن تتناول أية أدوية تقى من البرد.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

تنجح اليوم فى إزالة الكثير من العقبات فى طريقك بكل سهولة وستكون قادرًا على إعادة شحن طاقتك وتأسيس علاقات صحية مع الآخرين قبل نهاية اليوم وستكون مغمورًا بالمحبة هذا اليوم.