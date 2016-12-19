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حظك اليوم برج الثور ليوم الاثنين 19/12/2016.. الوقت مناسب للتركيز على مواهبك

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حظك اليوم برج الثور ليوم الاثنين 19/12/2016.. الوقت مناسب للتركيز على مواهبك حظك اليوم برج الثور ليوم الاثنين 19/12/2016.. الوقت مناسب للتركيز على مواهبك

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يعد برج الحمل  من الأبراج النارية التى تتسم بالصبر والطموح والتلقائية فى التعامل مع الآخرين، كما أنه صلب وصاحب شخصية استقلالية، ونقدم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى..

الوقت مناسب للتركيز على مواهبك الخاصة ولا تقلق بشأن نقاط ضعفك فهذا هو عصر انتصار بالنسبة لك اليوم، قد تتلقى بعض الثروة غير المتوقعة من ممتلكات الأجداد أو الاستثمارات الخاصة بك فى الماضى و احذر من شخص متورط فى صفقات نقدية.

الحمل على الصعيد العاطفى :

الكواكب تتوقع قدوم بعض الصراعات إلى طريقك سواء على الحياة المهنية أو العاطفية، ولكن من المهم ألا تنفعل عاطفياً مع أقوال وأفعال شريك الحياة.

الحمل على الصعيد الصحى :

الحمى والقشعريرة قد تسيطر عليك اليوم فمن الأفضل أن تأخذ الاحتياطات الكافية عند الذهاب للخارج ولكنها مشكلة صحية بسيطة من المرجح أن  تجعلك سريع الانفعال كما يمكنك أن تغير تغييرات جذرية فى نظامك الغذائى.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

لديك إحساس مرهف اليوم، ومع ذلك تشعر بالإنجاز وهذا ما سيتم ملاحظته من قبل الناس والنتيجة ستحصل على مزيد من التقدير سواء فى المنزل أو فى مكان العمل.


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مصر 365

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