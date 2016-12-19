حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الاثنين 19/12/2016.. حان الوقت لاتخاذ إجراءات مصيرية

برج الجوزاء من الأبراج الهوائية، الذى يتسم بتغليب العقل على العاطفة فى بعض الأحيان، ويميل إلى العمل فى صمت، وله من اسمه نصيب فهو يحب تحقيق العدل فى الأرض ويسعى إلى ذلك فى كل تصرفاته.

الجوزاء على الصعيد المهنى :

اتسم سلوكك بالتردد الفترة الماضية ولكن قد حان الوقت باتخاذ إجراءات والتخلى عن هذا الموقف إلى الأبد، وعليك اللجوء لاستشارة شخص قريب للنهوض بحياتك العملية والمهنية.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

النظام الشمسى والكواكب يجلب الشعور بالبريق فى برجك فتحب بشكل مريح وتشعر الحبيب بأهميته.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

من الضرورى أن تتبع نظاما غذائيا خاصا بك لتقوية مناعتك وحتى لا تكون عرضة للحساسية، فاحرص على تناول أطعمة غنية بالفيتامينات لحماية صحتك.

توقعات علماء الأبراج

فى حين يشير اليوم إلى التمتع سيكون من الحكمة أن تأخذ بعض الوقت فى الصباح لإنجاز المهمات المعلقة وتضبط وتنسق الجدول الزمنى الخاص بك مع أفراد الأسرة والزملاء، فيمكنك أيضاً الحصول على بعض الأخبار الجيدة اليوم.