حظك اليوم برج السرطان الإثنين 19/12/2016.. أزمة العمل تنتهى ويمكنك الآن أن تتنفس

نقدم لمولود برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المعروف بأنه شديد الاهتمام بالآخرين ويحب أن يولى من يحبهم الرعاية والاهتمام وهو شديد الرومانسية أيضًا ولكن أحيانًا ما يتحول هذا إلى قيد مزعج للآخرين.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

اليوم تتحسن أوضاعك المهنية بشكل كبير وخيبات الأمل التى شهدتها فى الفترة الماضية وصلت إلى نهايتها ويمكنك أن تتنفس الآن الصعداء وتستنشق الهواء النقى وتتفاءل حتى رؤسائك قد يكافئونك على قدرتك على معالجة القضايا بشكل جيد وهذا هو الوقت المناسب لإقناع أى شخص تعرفه بما تريده فى مجال العمل.

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

حان الوقت لإعادة النظر فى موقفك من شريك حياتك وتصل لنتيجة حاسمة بأن هذا الشخص مهم فى حياتك أم لا أم أنك لا تهتم بالدرجة الكافية بأمره، دون أى ألعاب أو حيل خاصة أن شريك حياتك تغير ويحتاج منك للصدق الكامل.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

اتبعت جدولا زمنيًا محموما للغاية خلال الأيام القليلة الماضية وحان الوقت للحصول على الراحة خاصة أن جسدك بدأ يعترض على ما تبديه تجاهه من اهمال وما يسيطر على حالتك من فوضى.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

قد تحصل على فرصة فى مكان العمل لزيارة أماكن جديدة وتكتشف جانبك الرومانسى اليوم ولكنك فى الوقت نفسه تحتاج لإظهار الجانب العملى من شخصيتك.