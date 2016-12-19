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مواعيد مباريات اليوم الاثنين 2016/12/18

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مواعيد مباريات اليوم الاثنين 2016/12/18 مواعيد مباريات اليوم الاثنين 2016/12/18

>أسماء عمر

تختتم اليوم الاثنين منافسات الجولة السادسة عشر بمسابقة الدورى العام بإقامة مباراتين مثيرتين، حيث يستضيف أسوان نظيره المقاولون العرب ويحل المقاصة ضيفا ثقيلا علي النصر للتعدين .

موعد مباراة أسوان والمقاولون العرب

يستضيف استاد برج العرب لقاء أسوان وذئاب الجبل في تمام الساعة السابعة مساء اليوم

موعد مباراة المقاصة والنصر للتعدين

تقام  مباراة مصر المقاصة والنصر للتعدين في تمام الثالثة مساءا والتي يستضيفها استاد أسوان .

القنوات الناقلة

تنقل مباريات اليوم الإثنين قنوات نايل سبورت وأون سبورت .


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