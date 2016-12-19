الحكومة اللبنانية تعقد أولى جلساتها الأربعاء المقبل بقصر بعبدا

كتبت آمال رسلان

اصدرت الرئاسة اللبنانية، بيانا رسميا، أكدت فيه توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم، فى قصر بعبدا ورئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريرى مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة والتى تضم ثلاثين وزيراً، والتى ستعقد أول جلسة لها ظهر الاربعاء المقبل فى قصر بعبدا.

ووصف الرئيس الحريرى الحكومة بأنها "حكومة وفاق وطنى"، مشدداً على أن "تشكيلة هذه الحكومة، لم تأتِ لتثبيتِ سوابِقْ أو لتكريسِ أعرافْ، وقَدْ تنازَلَ كلُّ طرفٍ سياسى بمكانْ، لنتوصَّلَ إلى حكومةِ الوفاقِ الوطنى".

وأعلن أنها "ستنكب فوراً على معالجة ما يمكن معالجته فى عمرِها الذى لن يتخطى بضعة أشهر، من الأزمات التى تواجه المواطنين، وعلى رأسها مشاكل النفايات والكهرباء والمياه".

وقال الرئيس الحريرى "أن البيان الوزارى يجب ان يستند الى خطاب القسم الذى أدلى به رئيس الجمهورية، والذى اشاد به الجميع، وبذلك نسرّع وتيرة العمل".

وكان الرئيس عون استقبل قرابة الثامنة مساء الرئيس الحريرى فى قصر بعبدا، وعرض معه آخر الاتصالات التى أجراها حول عملية التشكيل، قبل أن ينضم إليهما قرابة الثامنة والنصف رئيس مجلس النواب نبيه برى، واستدعى لاحقاً الأمين العام لمجلس الوزراء السيد فؤاد فليفل الذى تولى تلاوة المراسيم.

وقرابة التاسعة والثلث، غادر الرئيس برى القصر الجمهورى، فيما استأنف الرئيس عون اجتماعه مع الرئيس الحريرى.