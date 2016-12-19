أخبار عاجلة

الأخبار - " يويفا " يعزز إجراءات الأمن بدوري الأبطال بعد الهجوم على حافلة دورتموند -
ملاعب ONsport - رئيس الزمالك لـ إيناسيو: الحظ يتخلى عن الفريق -
ملاعب ONsport: القائمة الأفريقية للأهلي تؤجل بيع معلول إلى يناير -
أهم خطوات العناية بجمال اليدين -
الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

Google+ Print
مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

>كتبت آمال رسلان

رحب أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، فى بيان مشترك، بحرارة بإعلان تشكيل حكومة جديدة فى لبنان، وهنأوا الرئيس الجديد فى لبنان ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريرى وحكومته.

وأعربوا فى البيان الذى نقلته وكالة الأنباء اللبنانية عن أملهم فى "أن تتم المحافظة والبناء على الزخم الإيجابى، الذى نشأ مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل "، معتبرين أن "هذه فرصة تشتد الحاجة اليها للقيادة اللبنانية لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتلبية آمال وتطلعات الشعب اللبنانى من خلال معالجة التحديات الملحة التى يواجهها لبنان".

وشددوا على "أهمية إجراء الانتخابات النيابية فى الوقت المحدد من أجل المحافظة على تقاليد لبنان الديمقراطية". كما شددوا "من أجل الاستقرار المحلى والإقليمى، على أهمية استمرار التزام لبنان بقرارات مجلس الامن ذات الصلة، بما فى ذلك القرار 1701 (2006)، واتفاق الطائف، وإعلان بعبدا والتزامات دولية أخرى".

وأعلنوا أنهم يتطلعون "إلى الاعتماد السريع للبيان الوزارى الجديد، وهم مستعدون للعمل عن كثب بالشراكة مع الحكومة الجديدة لدعم استقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة".

يشار إلى أن المجموعة تضم حكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسى والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية مع الاتحاد الاوروبى وجامعة الدول العربية، تم إطلاقها فى 2013 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس ميشال سليمان "من أجل المساعدة على حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته، وتحديدا من أجل تشجيع الدعم للجيش اللبنانى".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية