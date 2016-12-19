مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

كتبت آمال رسلان

رحب أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، فى بيان مشترك، بحرارة بإعلان تشكيل حكومة جديدة فى لبنان، وهنأوا الرئيس الجديد فى لبنان ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريرى وحكومته.

وأعربوا فى البيان الذى نقلته وكالة الأنباء اللبنانية عن أملهم فى "أن تتم المحافظة والبناء على الزخم الإيجابى، الذى نشأ مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة"، معتبرين أن "هذه فرصة تشتد الحاجة اليها للقيادة اللبنانية لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتلبية آمال وتطلعات الشعب اللبنانى من خلال معالجة التحديات الملحة التى يواجهها لبنان".

وشددوا على "أهمية إجراء الانتخابات النيابية فى الوقت المحدد من أجل المحافظة على تقاليد لبنان الديمقراطية". كما شددوا "من أجل الاستقرار المحلى والإقليمى، على أهمية استمرار التزام لبنان بقرارات مجلس الامن ذات الصلة، بما فى ذلك القرار 1701 (2006)، واتفاق الطائف، وإعلان بعبدا والتزامات دولية أخرى".

وأعلنوا أنهم يتطلعون "إلى الاعتماد السريع للبيان الوزارى الجديد، وهم مستعدون للعمل عن كثب بالشراكة مع الحكومة الجديدة لدعم استقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة".

يشار إلى أن المجموعة تضم حكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسى والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية مع الاتحاد الاوروبى وجامعة الدول العربية، تم إطلاقها فى 2013 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس ميشال سليمان "من أجل المساعدة على حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته، وتحديدا من أجل تشجيع الدعم للجيش اللبنانى".