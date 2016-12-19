سمير جعجع يهاجم الحكومة اللبنانية بعد ساعة من تشكيلها: ليست مثالية وبها ثغرات

كتبت آمال رسلان

عقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مؤتمرا صحافيا فى مقره فى معراب، عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، أكد خلاله "بكل صراحة لا نجد هذه الحكومة مثالية، بدءا من حجمها، وصولا إلى بعض الثغرات فيها".

وقال وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية : "بالنسبة لنا، يجب أن تكون الحكومة جسما فعالا، ولكن من خلال مشاركتنا فيها سنحاول أن نضع كل ثقلنا لتكون الحكومة منتجة".

وأضاف "منذ بدء تشكيل الحكومة حتى الآن، حصلت حرب ضد وجود القوات فى الحكومة، مع العلم أننا لم نشارك فى الحكومات السابقة، لعدم قناعتنا بجدوى تلك الحكومات، وقد كان البعض سعيدا بذلك، ولكننا موجودون اليوم، لمعارضة ما كان يجرى فى السابق، وليشعر المواطن بالفرق، وإلا لما كنا دخلنا إلى الحكومة"، لافتا "بالرغم من الحرب علينا، حافظنا على مواقعنا وعددنا، لنكون فعالين ومنتجين".

وإذ وعد "أننا لن نكون فى الحكومة بشكل تقليدى، ولا زيادة عدد، وسنححق الأحلام والخطط، التى يعمل عليها الوزراء، وسنقوم بالفرق الذى نخطط له"، شدد مجددا على "وجوب أن تكون الحكومة جسما منسجما وعمليا، وسنعارض ما كان يحصل سابقا".