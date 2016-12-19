إطلالات لـ10 أيام من خزانة بثينة الرئيسي!

بثينة الرئيسي أصبحت تصنف اليوم كواحدة من الفاشينيستات الشهيرات في الوطن العربي، إلى جانب كونها ممثلة ومقدّمة برامج. وهذا التصنيف جاء نتيجة قدرتها على تنسيق إطلالات مميزة ـ بشكل يومي ـ تتّسم بالأسلوب العصري والأنيق في الوقت ذاته، ثم تستعرضها على حسابها الشخصي على انستقرام لتتشاركها مع معجبيها في أنحاء الوطن العربي.

واليوم، جمعنا لك 10 إطلالات حديثة من إطلالات بثينة الرئيسي اليومية، التي اعتمدت فيها تنسيقات مبتكرة، مزجت فيها بين النمط العصريّ والنمط التقليديّ الكلاسيكيّ. ولذلك ـ إن كنت معجبة بأسلوبها في الموضة ـ بإمكانك أن تستوحي منها ومن إطلالتها، التي تنوّعت بين بناطيل الجينز مع الأحذية الرياضية والقمصان المريحة، وبين الفساتين المتوسّطة الطول، أو التنسيقات في التنورة مع القمصان الأنيقة، وغيرها.

واللافت في أسلوب بثنية الرئيسي في الموضة أنها تنسّق أجمل الاكسسوارت مع إطلالاتها اليومية من شنط يد تختارها من دور أزياء عالمية أمثال: "شانيل" Chanel، و"سانت لوان" Saint Laurent، و"بالنسياغا" Balenciaga، و"كلوي" Chloe، وغيرها، بالإضافة إلى أحذية أنيقة من "هرمس" Hermes، و"فالنيتنو" Valentino، "ومانولو بلانهيك" Manolo Blahnik وغيرهم.

10 إطلالات من خزانة بثينة الرئيسي لتستوحي منها إطلالاتك لمدة 10 أيام، ولتتألقي بأسلوبها العصري والراقي.