حظك اليوم برج الدلو الإثنين 19 ديسمبر 2016

برج الدلو



توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: قد تخسر رهاناً أو صفقة أو عرضاً مغرياً، من الواضح أن هنالك تعباً وإرهاقاً ومسؤوليات متراكمة ومتتالية

عاطفياً: يدخل كوكب مارس برج الحوت، فيخف الوهج العاطفي قليلاً، إياك من الغيرة والعناد والتشبث بالرأي والغضب

صحياً: إذا كنت تتعثر كثيراً في خطوات وتخطو خطوات ناقصة فاخضع لاختبار ترقق العظام

ابراج مكتوب



كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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