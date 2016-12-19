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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 19 ديسمبر 2016

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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 19 ديسمبر 2016 حظك اليوم برج الدلو الإثنين 19 ديسمبر 2016


توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: قد تخسر رهاناً أو صفقة أو عرضاً مغرياً، من الواضح أن هنالك تعباً وإرهاقاً ومسؤوليات متراكمة ومتتالية

عاطفياً: يدخل كوكب مارس ، فيخف الوهج العاطفي قليلاً، إياك من الغيرة والعناد والتشبث بالرأي والغضب

صحياً: إذا كنت تتعثر كثيراً في خطوات وتخطو خطوات ناقصة فاخضع لاختبار ترقق العظام

ابراج مكتوب
 

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

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