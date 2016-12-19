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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 19/12/2016..تجاهل أصدقائك يزيد من استيائك

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 19/12/2016..تجاهل أصدقائك يزيد من استيائك حظك اليوم برج الحوت الاثنين 19/12/2016..تجاهل أصدقائك يزيد من استيائك

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الغيرة والعاصفة والحنان الجارف فى وقت واحد الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة ، فيتسم مواليده والعقل والحكمة والميل إلى العزلة والخجل الشديد، والغضب العارم الذى دائماً ما يصدر منهم فى عدد من المواقف ، هذه هى أبرز صفات برج الحوت الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى..

وضعت فى اختبار كبير فى الفترة الماضية، لكن تأكد من نتيجتك الإيجابية التى حصلت عليها بعد جهد كبير بذلته من خلال تنفيذك للأفكار الصعبة دون خوف.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفى..

تجاهلك أصدقائك كثيراً فى الآونة الأخيرة ربما يكون ذلك لانشغالك عنهم فى الفترة الماضية، لكنهم سيعودون لك بشكل تدريجى و ستجد اتصالات كثيرة من الأصدقاء القدامى.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحى..

التغيرات فى الكواكب تؤثر على قدراتك العقلية والنفسية و تميل على العزلة والابتعاد عن الضوضاء وتتجه على النوم لساعات طويلة.

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش لفترة طويلة بعض الشىء فى نوع من التوتر والملل والترابة، ويحتاج مولود الحوت على تغيير الأجواء التى يعيش بها وتجديد طاقته.


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مصر 365

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