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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 19/12/2016..قصة حب عائدة من الماضى..لا تخوض فيها

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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 19/12/2016..قصة حب عائدة من الماضى..لا تخوض فيها برج الدلو حظك اليوم الاثنين 19/12/2016..قصة حب عائدة من الماضى..لا تخوض فيها

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قلباً متأججاً وعاطفة ملتهبة وميول للسفر والتواجد مع الأصدقاء، يميلون إلى التعالى ويترددون كثيراً قبل اتخاذ قراراتهم، هذه هى أبرز صفات الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الدلو على الصعيد المهنى..

اليوم تتلقى مكافأة عن مكافأة عن الأعمال التى قمت بها، وتجد تشجيع كبير من قبل رؤسائك وزملائك فى العمل تقديراً على جهودك التى أفادت الجميع.

لبرج الدلو على الصعيد العاطفى ..

شخص من الماضى يظهر لك من جديد، تعيد بها ذكرياتك القديمة ولن تجد متعتك فى ذلك وستحتاج إلى إنهاء هذه العلاقة قبل البدء فيها من جديد.

على الصعيد الصحى..

عليك أن تكون حذراً فيما تتناوله اليوم، و ستظهر عليك كثيراً من الأعراض المرضية المرتبطة بالمعدة وعُسر الهضم، لن تكون الحلة شديدة الصعوبة لكنها ستحتاج إلى التزام بتعليمات الطبيب.

توقعات علماء الفلك لمولود الدلو..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يكون قادر على شحن طاقته من جديد والتعامل مع الأشخاص بأسلوب مختلف يزيد من قدرته على تكوين علاقات اجتماعية كثيرة.


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مصر 365

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