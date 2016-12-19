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حظك اليوم الأربعاء برج العذراء 19/12/2016.. تواجه مشاكل هضمية بسبب غذاء غير صحى

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حظك اليوم الأربعاء برج العذراء 19/12/2016.. تواجه مشاكل هضمية بسبب غذاء غير صحى حظك اليوم الأربعاء برج العذراء 19/12/2016.. تواجه مشاكل هضمية بسبب غذاء غير صحى

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي، ومن المعروف عن مواليد برج العذراء أنهم شديدو الدهاء فى التعامل مع الآخرين وشديدو الحذر أيضًا ويحرصون على ألا يكتسبوا أى عداوات.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

تحتاج للاختفاء عن الأنظار لبعض الوقت وتقدم على شىء جديد بعد فترة من الوقت بعد أن تدرسه جيدًا ومن المتوقع أيضًا أن تجد طرقًا غير متوقعة لكسب الدخل، ويتفوق جانبك العملى على العاطفى لبعض الوقت.

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

فى انتظارك مفاجأة كبيرة هذا اليوم من شريك حياتك ومن المتوقع أن تحظى بالكثير من الهدايا باهظة الثمن منه وهو الوقت المثالى لاكتشاف مدى عمق علاقتكما ببعضكما البعض.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

تناولت طعام غير صحى خلال الأيام القليلة الماضية وقد يسبب هذا مشاكل فى جهازك الهضمى وتعانى ألما فى المعدة وعسر الهضم، لذا تحتاج إلى مراقبة النظام الغذائى الخاص بك وزيادة كمية الماء فى نظامك الغذائي.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

عقلك شديد النشاط اليوم ولديك الكثير من الأفكار والإلهام ومع خطط جيدة يمكنك أن تحقق إنجازات كبيرة جدًا اليوم وسيكون أمامك فقط مشكلة وهى الشعور بالإرهاق بسبب فيضان الأفكار الجديدة.

 


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مصر 365

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