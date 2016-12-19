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حظك اليوم برج القوس الاثنين 19/12/2016.. أزمة صحية بسبب نظامك الغذائى

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حظك اليوم برج القوس الاثنين 19/12/2016.. أزمة صحية بسبب نظامك الغذائى حظك اليوم برج القوس الاثنين 19/12/2016.. أزمة صحية بسبب نظامك الغذائى

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يعتبر برج القوس من أكثر الأبراج الطموحة التى تسعى دائماً وراء أهدافها ولا تيأس مهما طال الوقت، وفى هذه الأيام سيلاحظون تغييرا كبيرا على كافة المستويات فى حياتهم لذلك يجب أن يكونوا أكثر تفاؤلاً لأن نجمهم سيكون فى السماء وفقاً لحديث خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

برج القوس على الصعيد المهني:

مهام جديدة فى العمل ستضاف إليك خلال هذا اليوم، على الرغم من أنك ستبذل جهدا مضاعفا إلا أن هذا سيعكس مدى حبك واحترامك لحياتك المهنية، كذلك من المفترض أن تحصل على مكافأة مالية خلال هذا الأسبوع. 

على الصعيد العاطفي:

علاقة جديدة فى الأفق سيكون لها تأثير على حياتك العاطفية، أنت الآن قادر على أن تحكم جيدًا على شريك الحياة، كل الأسئلة التى كانت تدور فى ذهنك من قبل أصبحت إجابتها حاضرة. 

برج القوس على الصعيد الصحي:

عدم الاهتمام بالتغذية سيقودك إلى الإصابة حتمًا بفقر الدم، عليك أن تحصل على كميات وافية من الخضروات والفاكهة بشكل يومى حتى تحافظ على صحتك وتحميها من الأمراض. 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس 

فى هذه الأيام سيرتفع نجمك وستحصل على أشياء كثيرة طالما حاولت الوصول لها، كما أن الاستقرار سيكون حليفك فى العلاقات العاطفية.


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مصر 365

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