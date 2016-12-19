حظك اليوم برج الميزان الاثنين 19/12/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات مثل الهدوء.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

التردد سيكون له نتائج سلبية على حياتك العاطفية، سيجعلك غير قادر على اتخاذ أى قرار بشأن العلاقة العاطفية الجديدة، عليك أن تكون أكثر صرامة فى التعامل مع هذا الأمر.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

حياتك المهنية أفضل بكثير خصوصًا بعد إشادة مديرك بك فى الفترة الأخيرة، عليك أن تستمر على هذا النهج حتى تحصد الكثير من الدعم، وتحقق ما تحلم به على مستوى حياتك المهنية.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

عليك أن تهتم أكثر بحياتك الصحية، العمل لساعات طويلة يوميًا سيكون له مردود سىء عليك، الأفضل أن تتبع نظاما غذائيا صحيا وممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر حتى تستعيد لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتطورات الخاصة بالعمل والحياة الخاصة، أصدقاء جدد سيغيرون شكل حياتك، وأزمة مالية فى الأفق.