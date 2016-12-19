برج الجدى حظك اليوم الاثنين 19/12/2016.. علاقاتك بالحبيب ستتوج بالزواج قريباً

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الجدى الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الجدى على الصعيد المهنى..

الانضباط والعمل الجاد هم أهم مميزاتك، قد تكون متقلب المزاج اليوم لكن هذا لن يؤثر عليك فى نطاق عملك، وتحتاج إلى التمسك بحلمك حتى لا تخسر مجهودك السابق.

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

شىء فى علاقتك بالحبيب يعطيك الأريحية فى التعامل ويزيد من قوة تعلقك به، لا تخف من هذه العلاقة فستأخذ الطابع الجاد قريباً جداً وستتوج حبك بالزواج.

على الصعيد الصحى ..

أنت بحاجة غلى الاسترخاء اليوم، ولايعنى ذلك الاسترخاء البدنى والجلوس على الأريكة، لكن عليك تنقية عقلك من الضغوط السابقة التى تشكل لك عبئاً كبيراً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يتطلب هذا اليوم منك أن تركز أكثر على الأوساط الاجتماعية.