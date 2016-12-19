حظك اليوم برج الحوت الإثنين 19 ديسمبر 2016

برج الحوت



توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: يبدأ مركور بالتراجع، ما يجعل اتصالاتك صعبة قليلاً ومعقدة، إذ قد يغيب أحد المفاوضين أو تضطر إلى إعادة حياكة مشروع مجدداً

عاطفياً: تتحرر من قيد إذا كنت مرتبطاً، وتتخلى عما يزعجك، وتخوض تجربة جديدة تحفزك جداً

صحياً: مشاكلك الصحية المتراكمة لا تبعث اليأس في نفسك ولن تدفعك إلى اتخاذ قرار قد لا تحمد عقباه

ابراج مكتوب



استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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