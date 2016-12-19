جامعة قناة السويس تنظم المؤتمر الطلابى الأول 30 يناير المقبل

الإسماعيلية – جمال حراجى

تنظم كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس المؤتمر الطلابى الأول على مستوى كليات الطب البيطرى بالجامعات المصرية بعنوان "الطب البيطرى نحو مجتمع أفضل"، وذلك خلال الفترة من 30 يناير حتى 1 فبراير 2017.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية والدكتور إبراهيم حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة آمال مختار النحلة مقرر المؤتمر والدكتورة رانيا حلمى عبده سكرتير عام المؤتمر.

وقال الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية: إن محاور المؤتمر تناقش الأبحاث العلمية فى مجال الطب البيطرى، كما يناقش المؤتمر دور الطالب فى الاعتماد والتطوير المستمر.

وأوضح الدكتور إبراهيم حسين وكيل الكلية أن المؤتمر يهدف إلى إبراز دور الطالب فى الاعتماد واستمراريته كما يهدف إلى التقارب بين طلاب الطب البيطرى على مستوى الجامعات المصرية.

يعقد المؤتمر على مدار ثلاث أيام تعرض فيهم الأبحاث على مدار يومين يتخللها زيارة لمعالم مدينة الإسماعيلية كما تقام مسابقات رياضية على هامش المؤتمر.