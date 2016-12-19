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حظك اليوم برج القوس الإثنين 19 ديسمبر 2016

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حظك اليوم برج القوس الإثنين 19 ديسمبر 2016 حظك اليوم برج القوس الإثنين 19 ديسمبر 2016

برج القوس


توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: إحذر الجو المتوتر والعدائية فهذا اليوم دقيق جداً وربما ينذر بقطيعة وشعور بالوحدة

عاطفياً: قد يعلوالصوت إذا تصرفت بشراسة مع الشريك ولن تتوصلا إلى حلّ إذا لم تقدّما تنازلات

صحياً: تفرح لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على الصعيد الصحي

ابراج مكتوب
 

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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