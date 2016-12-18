نائب لبنانى: حزب الله سهل تشكيل الحكومة ولا تعنيه المراكز والمناصب

كتبت آمال رسلان

اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب على المقداد، أن "حزب الله كعادته هو الحريص على البلد، لذلك سهل تشكيل الحكومة، لأنه لا تعنيه المراكز والمناصب، وإنما همه الحفاظ على أمن اللبنانيين جميعا".

ودعا المقداد خلال احتفال أقامته بلدية بوداى فى حسينية البلدة، بمناسبة عيد المولد النبوى، مساء اليوم إلى "الاقتداء بسيرة وفضائل وأخلاق نبى الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا فى هذه الأيام إلى نشر قيم الرسول الأكرم، لأن الإسلام يشوه ويساء إليه فى العالم على أيدى الإرهاب التكفيرى الذى يشكل الوجه الآخر للعدو الصهيونى، والذى للأسف يمول ماديا، وتفرد له فضائيات محطات إعلام الفتنة.

وأشار إلى أن "شغل "حزب الله" الشاغل أن تبقى المقاومة إلى جانب الجيش والشعب الأبى العين الساهرة على أمن اللبنانيين فى مواجهة الخطرين التكفيرى والسرائيلى"، مؤكدا رفضه "لقانون الستين، ولا بد من إقرار قانون انتخابى عادل يؤمن صحة التمثيل، ونحن فى حزب الله مع اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، وإذا تعذر الأمر فالبديل هو بقانون يعتمد الدوائر الكبرى مع النسبية".