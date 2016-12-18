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القبض على رجلين وسيدتين أثناء ممارستهم الرذيلة داخل منزل ببني سويف‎

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القبض على رجلين وسيدتين أثناء ممارستهم الرذيلة داخل منزل ببني سويف‎ القبض على رجلين وسيدتين أثناء ممارستهم الرذيلة داخل منزل ببني سويف‎

أرشيفية

مراسل «ONA»

ضبطت وحدة مباحث الأداب بمديرية أمن بني سويف، برئاسة العقيد محمد دبوس، رجلين وسيدتين أثناء ممارستهم الرذيلة داخل منزل بمركز ببني سويف.

وألقت حملة من مباحث الآداب القبض علي كلاً من: “كامل، ت ق” 42عام، عامل، و “رمضان ،أ، م” 53 سنة، فلاح و “سعدية ، ح،ع” 29 عام، و “ماجدة ،م ، ع” 40 عام، أثناء ممارستهم الرزيلة داخل منزل الاول بدائرة مركز بني سويف وبحوزتهم 600 جنيه و4 هواتف محمول.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم الأول يدير منزله وكرًا للأعمال المنافية للأداب والدعارة عن طريق استقطاب الساقطات وراغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ مالي.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 25335 جنح مركز بني سويف، وإخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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