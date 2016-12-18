أخبار الأهلي اليوم 18/12/2016.. الأحمر يهزم المصرى 3/1

كتب رمضان حسن

أخبار عديدة شهدها النادي الأهلي اليوم الأحد 18/12/2016 أبرزها فوز الفريق الأحمر الليلة أمام المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ16 لمسابقة الدوري.

حقق الأهلي فوزاً مُثيراً على المصري بثلاثة أهداف لهدف خلال اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب في الجولة الـ16 للدوري العام.

سجل ثلاثية الأهلي مروان محسن وسعد سمير وعبد الله السعيد في الدقائق 3 و48 و89 ، فيما سجل هدف المصري أحمد صافي في الدقيقة 81.

قرر مسئولو الأهلي إزالة عبارة النادي الأكثر تتويجا من على أسوار النادي بعد كسر ريال مدريد الإسباني للرقم الأحمر والوصول للبطولة رقم 21 علي المستوى القاري، متخطيا الفريق الأحمر الذي يملك في جعبته 20 لقبا فقط.

تأكد غياب مروان محسن مهاجم الأهلي عن مباراة فريقه القادمة أمام الألمونيوم يوم الخميس القادم بدور الـ32 في بطولة كأس مصر بعد حصوله علي الانذار الثالث في مواجهة المصري بالدوري

غادر محمود طاهر، رئيس النادى الأهلى القاهرة اليوم، الأحد فى رحلة عمل خارجية تردد إنها إلى لندن تستمر عشرة أيام وربما أسبوعين ،وكان طاهر ومجلس الأهلى قد قرروا عدم حضور مباراة الأحمر والمصرى المُقرر لها الثامنة من مساء اليوم باستاد برج العرب فى الجولة الـ16 للدورى العام.

أدى عمرو السولية لاعب وسط الأهلى تدريبات تأهيلية صباح اليوم الأحد، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل للتخلص من الإصابة ،ويعانى السولية من إصابة فى العضلة الخلفية تبعده عن مباريات فريقه طوال الفترة الماضية

يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالأهلى بقيادة حسام البدرى الاستعانة بـ4 لاعبين ناشئين لمعسكر الأحمر المقرر إقامته ما بين دولتى السعودية والإمارات خلال شهر يناير المقبل.

وسيعانى الأهلى خلال شهر يناير من نقص حاد فى اللاعبين بسبب اختيارات المنتخبات الوطنية، حيث ينتظر انضمام حوالى 5 لاعبين لصفوف المنتخب الأول الذى يستعد لخوض منافسات أمم افريقيا بالجابون، بجانب انضمام حوالى 3 أو 4 لاعبين للمنتخب العسكرى، إضافة إلى اختيارات منتخب الشباب.