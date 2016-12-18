أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 18 / 12 / 2016.. الأهلى يهزم المصرى

كتب رمضان حسن

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم، والتى جاء فى مقدمتها فوز الأهلي أمام المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

حقق الأهلي فوزاً مُثيراً على المصري بثلاثة أهداف لهدف خلال اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب في الجولة الـ16 للدوري العام.

سجل ثلاثية الأهلي مروان محسن وسعد سمير وعبد الله السعيد في الدقائق 3 و48 و89 ، فيما سجل هدف المصري أحمد صافي في الدقيقة 81.

تعادل الإسماعيلى مع بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما علي استاد السويس ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز شكرى نجيب هدف الدراويش وتعادل جيمس تيدي للفريق البترولي،بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 21 في المركز الثامن فيما وصل رصيد بتروجت لـ 25 نقطة في المركز السابع.

قرر مسئولو الأهلي إزالة عبارة النادي الأكثر تتويجا من على أسوار النادي بعد كسر ريال مدريد الإسباني للرقم الأحمر والوصول للبطولة رقم 21 علي المستوى القاري، متخطيا الفريق الأحمر الذي يملك في جعبته 20 لقبا فقط.

من جانبه قال نادر خليل مدير إدارة التسويق إن ادارة ناديه ستقوم بهذا الفعل على الرغم من كون اللقب شرفيا أسوة بما فعله اي سي ميلان الإيطالي من قبل بعد تخطي الأهلي لعدد بطولاته القاري.

كشف عامر حسين رئيس لجنة مسابقات الدورى الممتاز أنه سيتم تحديد الموقف النهائى لقمة الزمالك والأهلى غداً الاثنين سواء بتأجيلها أو إقامتها فى موعدها المحدد له 29 ديسمبر من الشهر الجارى فى الأسبوع الـ 17 للدورى.

تابع عامر حسين أنه أخطر هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة برغبة جهاز المنتخب فى تأجيل اللقاء ، وأكد أبو ريدة أنه سيتم تحديد المصير النهائى للقمة غداً.

تقدم علاء عبد العال المدير الفني للشرقية باستقالته من منصبه بعد الهزيمة أمام طنطا في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام بهدف نظيف

خطف الداخلية نقطة ثمينة من أنياب ضيفه وادي دجلة بعد أن تعادل معه سلبيا في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على استاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة الـ16 بمسابقة الدورى العام، ورفع الداخلية رصيده إلي 12 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 في جدول ترتيب المسابقة،فيما رفع دجلة رصيده إلي 18 نقطة احتل بهم المركز الحادي عشر.

نجح فريق طنطا فى الفوز على نظيره الشرقية بهدف نظيف، بالمباراة التى جمعتهما على استاد بنها الرياضى ضمن منافسات الجولة السادسة عشر ببطولة الدورى الممتاز.وأحرز محمد مرسى مهاجم فريق طنطا الهدف الاول لفريقه أمام الشرقية فى الدقيقة 27.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد طنطا الي النقطة الـ 15 ليحتل المركز الرابع عشر ، بينما تجمد رصيد الشرقية عند النقطة السابعة محتلا المركز السابع عشر والقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري

رفض مسئولو الأمن طلب نادى الزمالك بإقامة مبارياته خلال الفترة المقبلة على استاد القاهرة لأسباب أمنية ،وكشف ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الأمن رفض طلب إقامة الزمالك لمبارياته على استاد القاهرة، وبالتالى سيستكمل الزمالك مبارياته على استاد بتروسبورت حتى الآن.