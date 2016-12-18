إبراهيم حسن: الأهلي لم يكن السوبر وكنا الأقوى ولكن مبروك عليهم

كتب عمرو جاب الله

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادى المصرى، أن هدف الأهلى جاء فى وقت سريع وبخطأ أثر على الفريق البورسعيدى، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، فى الجولة الـ16 بالدورى والتى انتهت لصالح الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، مضيفاً أن الفريق الأحمر نزل الملعب وهو مشدود بسبب نتائجه السابقة أمام المصرى تحت قيادة حسام حسن.

أضاف إبراهيم حسن فى تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت" مع الإعلامى مدحت شلبى، أن فريقه له ركلة جزاء، موضحاً فى تعليقه على المباراة أنه كان يجب احتساب وقت بدل ضائع أكثر من ذلك، وأن هناك 3 لاعبين فى المصرى فى غير حالتهم وتحدث معهم الجهاز الفنى فى هذا الأمر.

قال مدير الكرة بالمصرى: "الأهلي اليوم لم يكن فى المستوى السوبر ولم نستفد من ذلك.. وكنا أفضل وأقوى من الناحية البدنية والأهلي كان يهدر الوقت بالإصابات، ولكن فى النهاية مبروك للأهلي وهاردلك للمصرى، ولكن الحمد لله أن المباراة انتهت على خير".

كما علق إبراهيم حسن فى ختام حديثه، عن رفض اتحاد الكرة لأمر الاستبدال فى فترة الانتقالات الشتوية قائلاً: "اللوائح فى العالم بها استبدال ولكن مش هنموت ويجب تنفيذ لوائح الفيفا وعدم سجن اللاعب الذى لا يرغب فى البقاء ومش فارق معانا".