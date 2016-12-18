نتائج مباريات اليوم الأحد 18 / 12 / 2016

كتب سليمان النقر

أقيمت اليوم الأحد، 4 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى العام، حيث التقى الداخلية مع وادى دجلة وطنطا مع الشرقية والإسماعيلى مع بتروجت وأخيرا الأهلى مع المصرى.

نتيجة مباراة الداخلية ودجلة:

تعادل الداخلية مع وادى دجلة بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الشرطة بالعباسية، ليكتفى كل فريق بنقطة وحيدة من اللقاء.

نتيجة مباراة الشرقية وطنطا:

فاز طنطا على الشرقية بهدف نظيف فى المباراة، التى جمعتهما على استاد بنها سجل محمد مرسى.

نتيجة مباراة الإسماعيلى وبتروجت:

تعادل الإسماعيلى مع بتروجت بهدف لكل فريق فى المباراة، التى جمعتهما على إستاد السويس سجل شكرى نجيب هدف الإسماعيلى، وتعادل حيمس تيدى للفريق البترولى.

نتيجة مباراة الأهلى والمصرى:

فاز الأهلى على المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة، التى جمعتهما على استاد برج العرب سجل مروان محسن وسعد سمير وعبد الله السعيد أهداف الفريق الأحمر، فيما سجل أحمد سالم صافى هدف الفريق البورسعيدى الوحيد.