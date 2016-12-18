عضو “التشريعي بحماس”: المجلس سيد نفسه..وبإمكانه إسقاط أي شرعية لأبو مازن

استنكر عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس يحيي موسي، عملية رفع الحصانة عن نواب التشريعي من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيراً إلى ضرورة عقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني بكامل نصابها والبت فى كل القرارات التي أصدرها الرئيس عباس خلال الفترة الماضية.

وأضاف موسي خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج أوراق فلسطينية على شاشة «الغد» أن المجلس التشريعي يجب أن يقوم بكل المتطلبات لكي يقوم بدوره المنوط به، وإنهاء حالة التعليق المقصود والمخطط له فى الوقت الراهن، بعد أن قام عباس بالتحكم فى كل السلطات والشرعيات.

وختم موسي حديثه قائلاً: المجلس التشريعي سيد نفسه فى النهاية، ولو اتفقت كتلة التغير والإصلاح، مع كتلة الشهيد أبو علي مصطفي، مع بعض المستقلين، مع بعض نواب حركة فتح، بإمكانهم إسقاط أي شرعية لأبومازن