أخبار عاجلة

الأخبار - " يويفا " يعزز إجراءات الأمن بدوري الأبطال بعد الهجوم على حافلة دورتموند -
ملاعب ONsport - رئيس الزمالك لـ إيناسيو: الحظ يتخلى عن الفريق -
ملاعب ONsport: القائمة الأفريقية للأهلي تؤجل بيع معلول إلى يناير -
أهم خطوات العناية بجمال اليدين -
الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

عضو “التشريعي بحماس”: المجلس سيد نفسه..وبإمكانه إسقاط أي شرعية لأبو مازن

Google+ Print
عضو “التشريعي بحماس”: المجلس سيد نفسه..وبإمكانه إسقاط أي شرعية لأبو مازن عضو “التشريعي بحماس”: المجلس سيد نفسه..وبإمكانه إسقاط أي شرعية لأبو مازن

أبو مازن وهنية

استنكر عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس يحيي موسي، عملية رفع الحصانة عن نواب التشريعي من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيراً إلى ضرورة عقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني بكامل نصابها والبت فى كل القرارات التي أصدرها الرئيس عباس خلال الفترة الماضية.

وأضاف موسي خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج أوراق فلسطينية على شاشة «الغد» أن المجلس التشريعي يجب أن يقوم بكل المتطلبات لكي يقوم بدوره المنوط به، وإنهاء حالة التعليق المقصود والمخطط له فى الوقت الراهن، بعد أن قام عباس بالتحكم فى كل السلطات والشرعيات.

وختم موسي حديثه قائلاً: المجلس التشريعي سيد نفسه فى النهاية، ولو اتفقت كتلة التغير والإصلاح، مع كتلة الشهيد أبو علي مصطفي، مع بعض المستقلين، مع بعض نواب حركة فتح، بإمكانهم إسقاط أي شرعية لأبومازن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا