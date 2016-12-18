متخصص بالشؤون الإفريقية:زيارة السيسى لأوغندا تدعم المصالح العربية بالمحافل الدولية



> قال عطية عيسوي، المتخصص فى الشؤون الإفريقية إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا شكلت مفاجأة، لاسيما وأنها أول زيارة لرئيس مصري إلى أوغندا باعتراف الرئيس الأوغندي نفسه، لافتاً إلى أن الزيارة هامة للغاية، فى إطار محاولات مصر تعزيز علاقاتها الإفريقية بوجه عام وشرق إفريقيا بوجه خاص.

وأضاف عيسوي خلال حواره عبر برنامج “ساعة من مصر” على شاشة الغد، تقديم الإعلامي أحمد بصيلة ، أن الزيارة تكتسب أهميتها من تأمين الدعم للمصالح العربية فى المحافل الدولية، ومنها توفير الأصوات اللازمة لمرشحة مصر فى اليونسكو السفيرة مشيرة خطاب، بالإضافة إلى فتح مزيداً من الأسواق للسلع المصرية، وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بين البلدين، حيث تقع أوغندا بجوار جنوب السودان والتي تشهد فى الوقت الراهن الكثير من الإضطرابات التي تؤثر على الأمن المصري من النظرة الواسعة العامة، لاسيما دول نهر النيل.

وأكد عيسوي أن هناك عصابات إرهابية تتحرك بسهولة بين الدول الإفريقية التي تعاني من ضعف الحدود، وبالتالي فأوغندا ليست بعيدة بمقاييس الإرهاب عن مصر، والتعاون بينهما أمراً ضرورياً .