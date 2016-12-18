أخبار عاجلة

الأخبار - " يويفا " يعزز إجراءات الأمن بدوري الأبطال بعد الهجوم على حافلة دورتموند -
ملاعب ONsport - رئيس الزمالك لـ إيناسيو: الحظ يتخلى عن الفريق -
ملاعب ONsport: القائمة الأفريقية للأهلي تؤجل بيع معلول إلى يناير -
أهم خطوات العناية بجمال اليدين -
الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

متخصص بالشؤون الإفريقية:زيارة السيسى لأوغندا تدعم المصالح العربية بالمحافل الدولية

Google+ Print
متخصص بالشؤون الإفريقية:زيارة السيسى لأوغندا تدعم المصالح العربية بالمحافل الدولية متخصص بالشؤون الإفريقية:زيارة السيسى لأوغندا تدعم المصالح العربية بالمحافل الدولية


> قال عطية عيسوي، المتخصص فى الشؤون الإفريقية إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح إلى أوغندا شكلت مفاجأة، لاسيما وأنها أول زيارة لرئيس مصري إلى أوغندا باعتراف الرئيس الأوغندي نفسه، لافتاً إلى أن الزيارة هامة للغاية، فى إطار محاولات تعزيز علاقاتها الإفريقية بوجه عام وشرق إفريقيا بوجه خاص.

وأضاف عيسوي خلال حواره عبر برنامج “ساعة من مصر” على شاشة الغد، تقديم الإعلامي أحمد بصيلة ، أن الزيارة تكتسب أهميتها من تأمين الدعم للمصالح العربية فى المحافل الدولية، ومنها توفير الأصوات اللازمة لمرشحة مصر فى اليونسكو السفيرة مشيرة خطاب، بالإضافة إلى فتح مزيداً من الأسواق للسلع المصرية، وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بين البلدين، حيث تقع أوغندا بجوار جنوب السودان والتي تشهد فى الوقت الراهن الكثير من الإضطرابات التي تؤثر على الأمن المصري من النظرة الواسعة العامة، لاسيما دول نهر النيل.

وأكد عيسوي أن هناك عصابات إرهابية تتحرك بسهولة بين الدول الإفريقية التي تعاني من ضعف الحدود، وبالتالي فأوغندا ليست بعيدة بمقاييس الإرهاب عن مصر، والتعاون بينهما أمراً ضرورياً .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات

الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر