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"الجديرى المائى" ينتشر بمدرسة خاصة بالجيزة و"التعليم" ترسل لجنة لتطهيرها

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"الجديرى المائى" ينتشر بمدرسة خاصة بالجيزة و"التعليم" ترسل لجنة لتطهيرها "الجديرى المائى" ينتشر بمدرسة خاصة بالجيزة و"التعليم" ترسل لجنة لتطهيرها

>كتب محمود طه حسين ومحمد أبو النور

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه سيتم إرسال لجنة من مديرية الطب الوقائى بمحافظة الجيزة غدا الاثنين إلى مدرسة خاصة تابعة لإدارة كرداسة التعليمية لتطهير الفصول والحجرات بها بعد انتشار مرض الجديرى المائى بين الطلاب.

وأضافت كشك فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه بالنسبة للمناهج الدراسية وتغيب بعض الطلاب عن الحضور لتخوف أولياء الامور من إرسال ابنائهم خوفا من العدوى سيتم إعادة شرحها ومراجعتها من قبل المدرسة، مؤكدة سيتم التواصل مع أصحاب المدرسة لمراجعة الدروس التى تم شرحها خلال تغيب الطلاب عن الدراسة.

وكان عدد من أولياء الأمور أعلنوا انتشار مرض الجديرى المائى بين طلاب المدرسة الأمر الذى أدى إلى تخوف العشرات منهم من إرسال ابنائهم للمدرسة.

 

 


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