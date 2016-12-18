خالد أبو بكر لـ خالد صلاح: هناك ضباط مخابرات قطريون متهمون بقضايا فى مصر

كتب إبراهيم حسان

عبّر المحامى خالد أبو بكر عن انزعاجه من بيان مجلس التعاون الخليجى، الذى ذكر أن هناك انزعاجا من دول مجلس التعاون من الزج باسم قطر فى حادث تفجير الكنيسة البطرسية، ميضفًا: "مفيش جهاز مخابرات عربى بما فيها مجلس التعاون الخليجى لا يعلم بتدخل قطر فى الشئون المصرية، وهناك ضباط مخابرات قطرية متهمون بقضايا أمام القضاء المصرى".

وأكد خالد أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، على فضائية النهار one، أن أى إعلامى فى أى مكان سيتجرأ على مصر أو السعودية أو الإمارات أو الكويت أو البحرين أو سلطنة عمان لن يغفر له الشارع العربى هذا الأمر، مضيفًا: "أمامنا اختياران، يا نوق خناقة وكل واحد يطلع فى وسيلة إعلام وينال من الآخر، أو نقول بيت واحد فيه الآن من بعض عدم التفاهم، ولو سمحتوا لمّوا الأموال إعلاميا وشعبيا علشان خاطر نكمل".

وأوضح المحامى أنه لو أن مصر والسعودية لم يتعاونا سويا فلن تقوم للأمة العربية قائمة على الإطلاق، داعيا وسائل الإعلام بألا يكون هناك نوع من أنواع النيل من الآخر بين الدول العربية.