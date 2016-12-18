موجز أخبار العاشرة.. الرئيس السيسى يعود للقاهرة بعد زيارة سريعة لأوغندا

نشر "اليوم السابع" عددا من الاخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات الماضية، من بينها، وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، قادمًا من العاصمة الأوغندية "عنتيبى" بعد زيارة سريعة التقى خلالها نظيره الأوغندى "يورى موسيفينى".

عبّر المحامى خالد أبو بكر عن انزعاجه من بيان مجلس التعاون الخليجى، الذى ذكر أن هناك انزعاجا من دول مجلس التعاون من الزج باسم قطر فى حادث تفجير الكنيسة البطرسية، ميضفًا: "مفيش جهاز مخابرات عربى بما فيها مجلس التعاون الخليجى لا يعلم بتدخل قطر فى الشئون المصرية، وهناك ضباط مخابرات قطرية متهمون بقضايا أمام القضاء المصرى".

وصل إلى مطار القاهرة الدولى منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى قادمًا من العاصمة الأوغندية عنتيبى بعد زيارة سريعة التقى خلالها بنظيره الأوغندى "يورى موسيفينى".

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه سيتم إرسال لجنة من مديرية الطب الوقائى بمحافظة الجيزة غدا الاثنين إلى مدرسة خاصة تابعة لإدارة كرداسة التعليمية لتطهير الفصول والحجرات بها بعد انتشار مرض الجديرى المائى بين الطلاب.

اعتمد اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة حركة تنقلات محدودة شملت نقل الرائد إسلام مهداوى رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر إلى رئيس مباحث قسم الشيخ زايد، وتعيين الرائد مروان مشرف رئيسا لمباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، كما تم نقل الرائد كريم فوزى رئيس مباحث الشيخ زايد للعمل "نظام" بمديرية أمن الجيزة

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، خلال حضوره معرض التصوير الزيتى والمائى للفنان التشكيلى حسين نوح، بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة، إن المعرض متاح لكل طلاب جامعة القاهرة، للتفكر والتأمل، وأن يبدع فى تفكيره لاكتشاف معانى الصور، مضيفا "عشان اللى هيجى بعد كده يقول الفن حرام هقوله أمك فى العش ولا طارت".

شارك نجم كرة القدم العالمى ليونيل ميسى، فى حملة الترويج للسياحة العلاجية فى مصر، متبرعا وبدون مقابل، فى إطار الحملة للقضاء على فيروس "سى".

قال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللغة العربية عند الشباب تأثرت بشكل كبير بسبب غياب البرامج التثقيفية، والتخلى عن قراءة الشعر والأدب، مشيرا إلى أنه لا يمكن تعريب المصطلحات العلمية إلى اللغة العربية حتى لا نكون فى جزر منعزلة على العالم، موضحا أن المصطلحات العلمية فى أى مجال لا يمكن تدريسها إلا باللغة التابعة لها.

قالت مصادر لبنانية إن هناك اتجاهًا لإعلان التشكيل الجديد للحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، فى القصر الجمهورى فى "بعبدا".

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن الأوضاع ما بين مصر والمملكة العربية السعودية يبدو أنها ليست على ما يرام، منذ الجلسة الشهيرة بمجلس الأمن حول الوضع فى سوريا، مرورا إلى منع وقف الإمدادات البترولية من قبل شركة أرامكو لمصر، وصولا إلى زيارة مستشار العاهل السعودى إلى إثيوبيا وزيارته لسد النهضة.

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمه جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، لجلسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع.

قال السفير أشرف قاسم، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع المجلس اليوم كان يستعرض موقف السلع التموينية والإستراتيجية منها، ويتابع الإجراءات المطلوب اتخاذها لدعم استمرار دعم السلع والمخزون المتوفر لضمان استقرار السوق، مشيرا الى أنه تم مناقشة مراجعة منظومة بطاقات التموين، لأن الحكومة تولى ذلك الموضوع أهمية قصوى بما يدعم وصول الدعم إلى مستحقيه.

استطاع سعد سمير إحراز الهدف الثانى للأهلى أمام المصرى فى الدقيقة 48 لتصبح النتيجة 0/2 فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجيش ببرج العرب ضمن فاعليات الأسبوع السادس عشر للدورى .

توافد عدد من الفنانين، على عزاء والدة الفنان ماهر عصام، المقام فى مسجد المغفرة بمنطقة العجوزة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، وأميرة العايدى، ومحمد عبد الحافظ، و ياسر فرج، وعمرو عبد العزيز، وسيف عبد الرحمن، و أحمد الدمرداش، وكمال عطية ,وفاء عامر , وسامح هارون .

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن الأوضاع ما بين مصر والمملكة العربية السعودية يبدو أنها ليست على ما يرام، منذ الجلسة الشهيرة بمجلس الأمن حول الوضع فى سوريا، مرورا إلى منع وقف الإمدادات البترولية من قبل شركة أرامكو لمصر، وصولا إلى زيارة مستشار العاهل السعودى إلى إثيوبيا وزيارته لسد النهضة.

شدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على إصرار البرلمان على اقتلاع الإرهاب من جذوره، وسوف يفوّت الفرصة على كل من يريد الاصطياد فى الماء العكر، حتى لو تطلب ذلك تعديل الدستور.

أعدت وزارتا الشئون القانونية ومجلس النواب والعدل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "101" لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.