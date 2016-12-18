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إلهام شاهين: الجيش السورى لا يحارب شعبه.. وبشار لا يقتل المواطنين

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إلهام شاهين: الجيش السورى لا يحارب شعبه.. وبشار لا يقتل المواطنين إلهام شاهين: الجيش السورى لا يحارب شعبه.. وبشار لا يقتل المواطنين

>كتب رامى المصرى

قالت الفنانة إلهام شاهين إن خلافها فى الرأى مع الجماعات الإرهابية، ودعمها للرئيس عبد الفتاح أنشأ لها أعداء كثيرين، ممن شنوا الحرب عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

 وأوضحت الفنانة إلهام شاهين، خلال حوارها مع الإعلامى معتز الدمرداش، مقدم برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، أنه تم تحريف تصريحاتها حول بشار الأسد، قائلة: "لم أعرف بشار ولم أقابله من قبل ولكننى أناصر الشعب السورى"، لافتةً إلى أنها تفرح حاليا بعودة سوريا لأهلها، مؤكدة أن الجيش السورى لا يحارب شعبه، والرئيس بشار الأسد لا يقتل المواطنين.


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