كندا تعرب عن استعدادها لمساعدة الأردن بعد هجوم الكرك "المشين"

(أ ف ب)

عبرت كندا اليوم الأحد، عن استعدادها لمساعدة الأردن إثر الاعتداء "المشين" الذى وقع قرب موقع سياحى فى الأردن وأوقع عشرة قتلى بينهم سائحة كندية.

وقال متحدث باسم الخارجية الكندية، إن "قلوبنا مع أقرباء المواطنة الكندية التى قتلت فى الأردن اليوم ومع جميع الذين أصيبوا فى هذه الهجمات".

وأضاف "أن حكومة كندا مستعدة لمساعدة الأردن فى إحالة مدبرى هذا الهجوم المشين على القضاء".

وأوضح المتحدث أن "ممثلى كندا فى عمان على اتصال بالسلطات المحلية لجمع معلومات إضافية وتقديم المساعدة القنصلية فى هذه الأوقات الصعبة".

وقتل عشرة أشخاص بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية فى هجوم شنه مسلحون مجهولون الأحد على مركز أمنى ودوريات للشرطة فى الكرك جنوب الأردن.