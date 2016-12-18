سعد الحريرى بعد تشكيل الحكومة: سنتواصل مع مجلس النواب لوضع قانون الانتخابات

كتبت آمال رسلان

أكد سعد الحريرى رئيس الحكومة اللبنانية، أن تشكيل الحكومة تم بفضل جهود رئيس الجمهورية العماد، وهى حكومة وفاق الوطنى ستنكب على معالجة ما يمكن معالجته من أزمات نفايات وكهرباء.

وأشار الحريرى إلى أنه بالتعاون مع المجلس النيابى سنتوصل إلى قانون جديد لانتخابات لإجرائها فى موعدها، لافتا إلى أن تشكيلة هذه الحكومة لم تأت لتكريس أعراف، وعرضت على "الكتائب" لكنها رفضت وهذا هو المستطاع.

وقال الحريرى: "سأسعى لإدراج كوتة للمرأة في المجلس النيابي وسنشكل لجنة لصياغة البيان الوزارى لنيل الثقة، وهذه الحكومة الأولى فى العهد الجديد ومناسبة لحث اللبنانيين على التعاون من أجل غدٍ أفضل للبنان".