الأزهر الشريف يستنكر الهجوم الإرهابي بمدينة الكرك الأردنية

أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مركزًا أمنيًا ودوريات للشرطة، بمدينة الكرك الأردنية، اليوم الأحد، والذي أسفر عن سقوط 10 ضحايا وإصابة 22 آخرين.

وأكد الأزهر الشريف في بيان له إن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية، التي ترفض كل أشكال العنف والإرهاب واستهداف الآمنين وترويعهم، مطالبًا المجتمع الدولي بتوحيد الجهود للقضاء على هذا الوباء اللعين وتخليص العالم من شروره.

وتقدم الأزهر بخالص التعازي لدولة الأردن الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا ولأهالي وأسر الضحايا، سائلاً الله –عز وجل- أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.