أخبار عاجلة

الأخبار - " يويفا " يعزز إجراءات الأمن بدوري الأبطال بعد الهجوم على حافلة دورتموند -
ملاعب ONsport - رئيس الزمالك لـ إيناسيو: الحظ يتخلى عن الفريق -
ملاعب ONsport: القائمة الأفريقية للأهلي تؤجل بيع معلول إلى يناير -
أهم خطوات العناية بجمال اليدين -
الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

ربيعة يظهر مع الأهلى أمام المصرى بعد غياب 127 يوما

Google+ Print
ربيعة يظهر مع الأهلى أمام المصرى بعد غياب 127 يوما ربيعة يظهر مع الأهلى أمام المصرى بعد غياب 127 يوما

>كتب رمضان حسن

أخيرًا وبعد غياب طويل استمر 127 يوما، أشرك حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، المدافع الشاب رامى ربيعة فى مباراة المصري البورسعيدي بالجولة الـ16 للدوري على حساب كريم نيدفيد.

آخر مباراة شارك فيها ربيعة مع الفريق الأحمر كانت يوم 12 أغسطس الماضى أمام زيسكو الزامبى بالجولة الخامسة لدورى المجموعات بالبطولة الأفريقية وانتهت وقتها بالتعادل الإيجابى 2/2 تحت قيادة الهولندى مارتن يول المدير الفنى السابق.

عقب مباراة زيسكو، خرج مسئولو الأهلى بتصريحات يؤكدون فيها إصابة رامى ربيعة بآلام فى الركبة، ثم أجرى اللاعب جراحة بعدها لكن هذه الآلام لم تتوقف ليضطر الأهلى إلى الموافقة على سفره إلى ألمانيا من أجل إجراء جراحة أخرى لتنظيف غضروف الركبة.

عاد ربيعة من ألمانيا بعد أن تواجد هناك لمدة شهر، ثم خاض برنامجًا علاجيًا طويلاً لتجهيز نفسه لمباريات الأهلى بالدورى .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365