ربيعة يظهر مع الأهلى أمام المصرى بعد غياب 127 يوما

كتب رمضان حسن

أخيرًا وبعد غياب طويل استمر 127 يوما، أشرك حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، المدافع الشاب رامى ربيعة فى مباراة المصري البورسعيدي بالجولة الـ16 للدوري على حساب كريم نيدفيد.

آخر مباراة شارك فيها ربيعة مع الفريق الأحمر كانت يوم 12 أغسطس الماضى أمام زيسكو الزامبى بالجولة الخامسة لدورى المجموعات بالبطولة الأفريقية وانتهت وقتها بالتعادل الإيجابى 2/2 تحت قيادة الهولندى مارتن يول المدير الفنى السابق.

عقب مباراة زيسكو، خرج مسئولو الأهلى بتصريحات يؤكدون فيها إصابة رامى ربيعة بآلام فى الركبة، ثم أجرى اللاعب جراحة بعدها لكن هذه الآلام لم تتوقف ليضطر الأهلى إلى الموافقة على سفره إلى ألمانيا من أجل إجراء جراحة أخرى لتنظيف غضروف الركبة.

عاد ربيعة من ألمانيا بعد أن تواجد هناك لمدة شهر، ثم خاض برنامجًا علاجيًا طويلاً لتجهيز نفسه لمباريات الأهلى بالدورى .