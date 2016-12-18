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نشرة ONA| شوبير ينضم لـراديو مصر.. مد برنامج “الموقف” لخالد عليش..تكريم محمود عبد العزيز في حفل”المتخصصة”

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إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

قال الإعلامي الرياضي الكابتن أحمد شوبير، في تصريح خاص لـONA، إنه تعاقد مع راديو ، على تقديم برنامج جديد بعنوان “مسا مصر”، والذي بدأت أولى حلقاته اليوم..للمزيد

الإعلامي أحمد شوبير “أرشيفية”

الإعلامي أحمد شوبير “أرشيفية”

استجابت إذاعة “نجوم إف.إم” لرغبة جمهور برنامج “الموقف” الذي يقدمه المذيع خالد عليش ، وزيادة مدة الحلقة لتكون ساعتين على الهواء مباشرة يوم الخميس من كل أسبوع بدلاً من ساعة واحدة..للمزيد

خالد عليش

خالد عليش

تحل الفنانة إلهام شاهين الليلة ضيفة على برنامج “90 دقيقة” الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على قناة المحور ، في حوار خاص عن فيلمها السينمائي الجديد “يوم للستات ”..للمزيد

إلهام شاهين أرشيفية

إلهام شاهين أرشيفية

فى حفله السنوي الكبير يكرم قطاع قنوات النيل المتخصصة نجوم الدراما المصرية الذين قدموا أعمال متميزة خلال شهر رمضان الماضي أمتعوا بها المشاهد المصري والعربي..للمزيد

الفنان الراحل محمود عبد العزيز

الفنان الراحل محمود عبد العزيز

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أونا

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