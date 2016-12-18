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«الشيخ ميزو» يتهم سمير صبرى بالطعن فى الأعراض

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«الشيخ ميزو» يتهم سمير صبرى بالطعن فى الأعراض «الشيخ ميزو» يتهم سمير صبرى بالطعن فى الأعراض

أرشيفية

مراسل «ONA»

قدمت هيئة الدفاع عن الشيخ محمد عبد الله نصر، الشهير بـ”ميزو”، إلى النيابة العامة، بجنحة مباشرة ضد سمير صبري، المحامي، اليوم الأحد، اتهمته فيه بارتكاب جرائم “إذاعة أخبار وشائعات كاذبة، والقذف العلني، والطعن في الأعراض”، حيث تمثلت تلك الجرائم في ظهوره المتكرر بوسائل الإعلام، وادعائه أن النائب العام أحال “ميزو” إلى مستشفى الأمراض العقلية.

وأكد فريق الدفاع، المكون من المحامين “أسعد هيكل، وحميدو جميل، وعلي أيوب، ويحيى كامل، وعباس الصدغي”، أن سمير صبري المحامي يتخذ من لقب الشيخ ميزو “الذي كانت جماعة الإخوان واعوانها تطلقه عليه انتقاما منه لدوره فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو”، للسخرية منه، والتقليل من شأنه.

وحددت النيابة العامة جلسة يوم الثلاثاء الموافق 10 / 1 / 2017، أمام محكمة جنح الجمالية بمجمع محاكم جنوب القاهرة، زينهم، لنظر القضية.

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