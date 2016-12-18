غدًا.. إعادة محاكمة متهم في أحداث العمرانية

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، الإثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة علي محمد علي “عامل” في الحكم الغيابي الصادر ضده بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث عنف العمرانية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وعادل الشاذلى رئيسي المحكمة، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في 17 يوليو الماضي غيابيا بالإعدام شنقًا لـ 6 متهمين، بعدما ورد للمحكمة رد فضيلة المفتى حول إعدامهم، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 آخرين بالقضية، ومصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة كل من محمد هانى عبد الله فنى إنتاج، ومحمد أحمد صالح عاطل، وعمرو صابر فرج عاطل، وطارق محمد محمد موظف باتحاد التعاونى الإسكانى، وطه أحمد علي بيومي طالب ثانوى، وعلى محمد على عامل، وياسر محمود عباس طالب بالمعهد الفنى، وعبد الوهاب أحمد بهاء، ومصطفى نادى عبد الحميد، لمحكمة الجنايات، بتهمة التجمهر والتظاهر بمنطقة العمرانية وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية، وارتكبوا جرائم الاعتداء على النفس والمال العام، ومنها قتل المجني عليه الطفل محمد بدوى زايد عمدًا والشروع فى قتل آخرين من المواطنين وقيامهم بإتلاف المال العام والتلويح بالعنف واستخدام البلطجة، وذلك باعتبارهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.