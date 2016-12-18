غدًا.. الحكم على صاحب شركة «ستار كابيتال»

تصدر غدًا الاثنين، الدائرة الثانية جنايات بالمحكمة الاقتصادية ، حكمها على رجل الأعمال الهارب هانى لطفى عواد، مالك شركة “ستار كابيتال”، وآخرين فى اتهامه بتوظيف الأموال والنصب على مواطنين.

يذكر أن رجل الأعمال استولى على 62 مليون دولار أمريكي جمعها من ألف مواطن، بزعم توظيفها فى المشروعات الاستثمارية المختلفة، والمنافسة فى البورصات العالمية مقابل دفع فوائد امتنع عن سدادها بمرور الوقت، رفض رد الأموال إلى أصحابها.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة لهم تهم ارتكابهم جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقي الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالاً من المواطنين والامتناع عن ردها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها فى مجال المضاربة في البورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، باستخدام عدة شركات تحمل أسماء (ستار كابيتال للتسويق – وستار كابيتال فاينانشيال ليمتد – وستار كابيتال فاينانشيال سيرفيس – وستار بنك ليمتد – وشركة سي بي إيه) وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت في هذا النشاط الإجرامي منذ عام 2010 وحتى عام 2014.

وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ كل إجراءات تسليم المجرمين، وفقًا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.