أخبار عاجلة

الأخبار - " يويفا " يعزز إجراءات الأمن بدوري الأبطال بعد الهجوم على حافلة دورتموند -
ملاعب ONsport - رئيس الزمالك لـ إيناسيو: الحظ يتخلى عن الفريق -
ملاعب ONsport: القائمة الأفريقية للأهلي تؤجل بيع معلول إلى يناير -
أهم خطوات العناية بجمال اليدين -
الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للرجل.. لو بتعانى من تساقط الشعر.. 8 خطوات للتغلب على المشكلة

Google+ Print
للرجل.. لو بتعانى من تساقط الشعر.. 8 خطوات للتغلب على المشكلة للرجل.. لو بتعانى من تساقط الشعر.. 8 خطوات للتغلب على المشكلة

>كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، 8 نصائح للرجال للتغلب على مشكلة تساقط الشعر، وتتضمن الآتى:

1.غسل شعرك بانتظام بشامبو خفيف:

لأن غسيل الشعر بشكل منتظم يمنع تساقط الشعر ويحافظ على فروة الرأس نظيفة، فبذلك تقل خطر العدوى والقشرة التى ينتج عنها تكسير وفقدان الشعر.

2.فيتامين لتساقط الشعر:

الفيتامينات ليست صحية فقط للجسم، ولكنها مهمة أيضا للشعر وفيتامين أ يساعد على إنتاج مادة دهنية لفروة الرأس، وفيتامين e  يكون أفضل للدورة الدموية وتحافظ على إنتاج بصيلات الشع، أما فيتامين bيحافظ على اللون الصحى للشعر.

3.تجنب النظام الغذائى الغنى بالبروتين:

لأن تناول اللحوم الخالية من كالأسماك أو غيرها من البروتينات التى تعزز صحة الشعر وهذا بدوره يساعد فى الحد من تساقط الشعر.

4.تدليك فروة الرأس بالزيوت الطبيعية :

لأن الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشعر لبعض الوقت، يجب عليهم تدليك فروة الرأس بزيت أساسى لبضع دقائق، لأنه يساعد على بقاء بصيلات الشعر نشطة مثل زيت السمسم واللوز.

5. تجنب تمشيط الشعر الرطب:

عندما يكون الشعر رطبا يكون فى أضعف حالاته، لذا تجنب تمشيط الشعر الرطب، لأنه يزيد من تساقط الشعر، وإذا كنت تريد تمشيط الشعر استخدم مشطا ذا أسنان واسعة جدا.

6.فرك فروة الرأس بعصير الثوم أو البصل:

لأن فرك فروة الرأس وتركه من الليل ويغسل فى الصباح، فعند فعل ذلك بانتظام لمدة أسبوع يؤدى إلى نتيجة ملحوظة.

7.الحفاظ على جسمك رطبا :

ويكون ذلك من خلال شرب على الأقل 8 أكواب من الماء فى اليوم للبقاء رطبا وينمو الشعر بشكل صحى .

8. تجنب التدخين: 

لأن تدخين السجائر يقلل من كمية تدفق الدم إلى  فروة الرأس، وهذا يؤدى إلى انخفاض فى  نمو وتساقط الشعر. 

وكما جاء فى التقرير أن مشكلة تساقط الشعر واحدة من المشاكل الأكثر شيوعا فى جميع أنحاء العالم التى تؤثر على ثلث السكان، إذ أن جميع الأشخاص فى الطبيعى يفقدون  100خصلة من الشعر يوميا، وهناك أسباب كثيرة لتساقط الشعر مثل نقص المعادن الأساسية وبعض الأدوية والإجهاد والتلوث والوراثة.  

  


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم