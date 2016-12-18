للرجل.. لو بتعانى من تساقط الشعر.. 8 خطوات للتغلب على المشكلة

كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، 8 نصائح للرجال للتغلب على مشكلة تساقط الشعر، وتتضمن الآتى:

1.غسل شعرك بانتظام بشامبو خفيف:

لأن غسيل الشعر بشكل منتظم يمنع تساقط الشعر ويحافظ على فروة الرأس نظيفة، فبذلك تقل خطر العدوى والقشرة التى ينتج عنها تكسير وفقدان الشعر.

2.فيتامين لتساقط الشعر:

الفيتامينات ليست صحية فقط للجسم، ولكنها مهمة أيضا للشعر وفيتامين أ يساعد على إنتاج مادة دهنية لفروة الرأس، وفيتامين e يكون أفضل للدورة الدموية وتحافظ على إنتاج بصيلات الشع، أما فيتامين bيحافظ على اللون الصحى للشعر.

3.تجنب النظام الغذائى الغنى بالبروتين:

لأن تناول اللحوم الخالية من الدهون كالأسماك أو غيرها من البروتينات التى تعزز صحة الشعر وهذا بدوره يساعد فى الحد من تساقط الشعر.

4.تدليك فروة الرأس بالزيوت الطبيعية :

لأن الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشعر لبعض الوقت، يجب عليهم تدليك فروة الرأس بزيت أساسى لبضع دقائق، لأنه يساعد على بقاء بصيلات الشعر نشطة مثل زيت السمسم واللوز.

5. تجنب تمشيط الشعر الرطب:

عندما يكون الشعر رطبا يكون فى أضعف حالاته، لذا تجنب تمشيط الشعر الرطب، لأنه يزيد من تساقط الشعر، وإذا كنت تريد تمشيط الشعر استخدم مشطا ذا أسنان واسعة جدا.

6.فرك فروة الرأس بعصير الثوم أو البصل:

لأن فرك فروة الرأس وتركه من الليل ويغسل فى الصباح، فعند فعل ذلك بانتظام لمدة أسبوع يؤدى إلى نتيجة ملحوظة.

7.الحفاظ على جسمك رطبا :

ويكون ذلك من خلال شرب على الأقل 8 أكواب من الماء فى اليوم للبقاء رطبا وينمو الشعر بشكل صحى .

8. تجنب التدخين:

لأن تدخين السجائر يقلل من كمية تدفق الدم إلى فروة الرأس، وهذا يؤدى إلى انخفاض فى نمو وتساقط الشعر.

وكما جاء فى التقرير أن مشكلة تساقط الشعر واحدة من المشاكل الأكثر شيوعا فى جميع أنحاء العالم التى تؤثر على ثلث السكان، إذ أن جميع الأشخاص فى الطبيعى يفقدون 100خصلة من الشعر يوميا، وهناك أسباب كثيرة لتساقط الشعر مثل نقص المعادن الأساسية وبعض الأدوية والإجهاد والتلوث والوراثة.