محمد بن راشد يفتتح "دبي باركس آند ريزورتس" أكبر وجهة ترفيهية وثقافية في المنطقة

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رسميا " دبي باركس آند ريزورتس" أحدث وأكبر وجهة ترفيهية وثقافية متكاملة والأولى من نوعها وحجمها على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات قبيل جولته في أرجاء المدينة السياحية الثقافية الترفيهية الممتدة على مساحة تقدر بأكثر من 30 مليون قدم مربع على الطريق بين دبي وأبوظبي .. شهد سموه ومرافقوه المسرحية الهندية الاستعراضية "جان .. إي- جيغار" التي قدمتها مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات الشهيرات على مسرح "راج محل" في مبنى "بوليوود باركس دبي" تحية الى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والحضور .

ثم قام سموه ومرافقوه بجولة ميدانية وسط ترحيب وفرحة الزائرين من مختلف ثقافات وجنسيات العالم مستهلا سموه جولته في "موشنجيت دبي" الذي يجمع ولأول مرة ثلاثة من أكبر استديوهات الانتاج السينمائي في هوليوود الأميركية والتي تضم "كولومبيا بيكتشرز" و"دريم ووركس" و"ليونز جت" حيث شهد سموه عرضا فنيا رائعا تخلله اطلاق الألعاب النارية ثم واصل سموه جولته التي شملت أيضا "ليجولاند دبي" المتنزه الترفيهي التفاعلي الذي استوحي من ألعاب الليجو الشهيرة وهو الأول من نوعه في المنطقة العربية .

وتفقد سموه كذلك متنزه "بوليوود باركس دبي" وهو الأول من نوعه لما يحويه من مجموعة متنوعة من الألعاب والمطاعم والمرافق الترفيهية الأخرى وتتصل أقسام ومكونات المشروع الترفيهية بالكامل من خلال مجمع "ريفرلاند دبي" الذي يضم العديد من المتاجر والمطاعم ومرافق ترفيهية أخرى للصغار والكبار وتتاح لزوار وضيوف المنتجع الاقامة الفارهة في فندق "لابيتا" الذي صمم على الطراز البولينيزي ويتبع الماريوت أوتوغراف كلوكشن .

وكانت المحطة الأخيرة في جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المسرح الذي أعد خصيصا لتقديم العرض الفني لمئات الفنانين من مختلف متنزهات "دبي باركس آند ريزورتس" واختتم بالأغنية الرسمية للافتتاح والتي ألفها الفنان المعروف "آلان مانيكن" وأداها بصحبة كريمته الفنانة "آنا روس" وتبعتها اطلاق العروض النارية التي أبهرت ضيوف الحفل وزوار المدينة وغطت سماء المنطقة بالألوان الزاهية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ثقته بأن مشروع "دبي باركس آند ريزورتس" سيحظى باهتمام الباحثين عن السياحة العائلية والترفيه عن أطفالهم وهواة ومحبي السياحة الثقافية والفنية التي تزخر بها هذه المدينة السياحية المتكاملة والفريدة من نوعها من حيث التصاميم الهندسية المميزة لمبانيها ومرافقها وحدائقها وبحيراتها بحيث تعكس الملامح الحضارية والتراثية الثقافية لبعض الدول الصديقة مثل فرنسا والهند والولايات المتحدة الأميركية وايطاليا والتي تمتزج وتراث دولتنا الوطني في العديد من المواقع التي تجسدت فيها بعض من ملامح تراثنا العريق وعمارتنا المحلية والاسلامية الخالدة.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في معرض مباركته للمشروع الواعد والذي بلغت تكلفته الاجمالية والاستثمارية ما يزيد على ثلاثة عشر مليار درهم الى أن المشروع يشكل دعامة رئيسية لقطاع السياحة في دولتنا العزيزة ومصدرا من مصادر تنويع الاقتصاد الوطني أولا ثم أنه يجسد رؤية سموه وخطة دبي الاستراتيجية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق جميع وسائل الترفيه والتسلية للمواطنين والمقيمين والزائرين القادمين الى بلادنا من دول المنطقة الشقيقية والدول الأخرى ويتيح لهؤلاء التعرف الى ثقافة وتراث شعبنا وعدد من الشعوب التي تمثلها أيقونات فنية وتراثية منتشرة على مساحة "دبي باركس آند ريزورتس" .

وأكد سموه أهمية بناء شراكة استثمارية بعيدة المدى بين القطاعين العام والخاص لأن الطائر لا يمكنه التحليق بجناح واحد .. فالقطاعان العام والخاص يشكلان محورا اقتصاديا قويا متماسكا ولايمكن فصلهما ..

داعيا سموه إلى ترسيخ التعاون والتنسيق والتكامل بين الجانبين وصولا الى تحقيق رؤية الإمارات 20121 التي لا يمكن الوصول اليها دون تحقيق هذا التعاون على المستويين الاتحادي والمحلي .

حضر الحفل الكبير - الذي نقل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات تلفزيون دبي وعدد من التلفزيونات العالمية - سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وعبدالله أحمد الحباي رئيس شركة مراس القابضة صاحبة المشروع بالشراكة مع شركة "دبي باركس آند ريزورتس" المدرجة في سوق دبي المالي والتي ستستكمل المشروع بإنشاء متنزه "سيكس فلاجز دبي" وهو رابع المتنزهات الترفيهية المتعددة والمقرر افتتاحه أواخر عام 2019 .

كما حضر الحفل عدد من أعيان البلاد والمعالي الوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة والفعاليات الاقتصادية من مختلف القطاعات والجنسيات وأكثر من 1500 مدعو حضروا الحفل الأسطورة بالإضافة إلى ممثلي وسائل الاعلام المحلية والأجنبية.