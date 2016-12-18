20ديسمبر..نظر تجديد حبس الضابط المتهم بقتل مجدي مكين

حددت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية جلسة 20 ديسمبر لنظر تجديد حبس معاون مباحث قسم الأميرية و ٣ أمناء شرطة فى واقعة تعذيب المواطن مجدي مكين.

كانت النيابة قد أمرت صباح اليوم بحبس الضابط المتهم بقتل مجدي مكين و4 أمناء، وإخلاء سبيل 6.

قررت نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام الأول، حبس معاون مباحث الأميرية كريم مجدي و 3أمناء شرطة ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل “مجدي مكين”.

وقررت النيابة إخلاء سبيل ٦ أمناء شرطة بكفالة ٣ آلاف لكل منهم.

ونسبت النيابة برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، رئيس النيابة، ٣ اتهامات للمتهمين وهي: ضرب أفضى إلى الموت،، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لمجدي مكين وزملاؤه، والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية).

وتسلمت النيابة، تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.

والصادر بحقهم أمر الحبس، النقيب كريم مجدي معاون مباحث قسم الأميرية و أمناء الشرطة محمد سعيد و محمود حسان و سيد عبد المعطي، ياسر حسن السيد وسعد رواش وعبد الغني منير، وأحمد سعيد، ومحمود حسان ومحمد حسن.

وأنكر المتهمون في التحقيقات، اعتدائهم على مجدي مكين داخل قسم شرطة الأميرية عقب القبض عليه وزميليه.