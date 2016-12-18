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شكري نجيب .. أهدافي لن تتوقف مع الدراويش

  • رياضة
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شكري نجيب .. أهدافي لن تتوقف مع الدراويش شكري نجيب .. أهدافي لن تتوقف مع الدراويش

نورهان فايد

أكد نجيب في بداية لقاءه مع " " أنه سيحرز  أهداف آخري مع النادي الإسماعيلي الفتره القادمة وأدائي مع النادي هذه الفتره أفضل من بداية الموسم والمستوي بالنسبه لي يتحسن للأفضل

وذكر آن الكابتن " محمد محسن أبو جريشه "  بمثابة أب لي ويقدم النصائح لي باستمرارية وهو له الفضل الي وصولي لهذا المستوي الأن ويقف خلفي دائما في جميع الظروف .

حيث أضاف نجيب كلمه للجمهور وقال آن فرقة الإسماعيلي هيا اللي بتلاعب الزمالك وهيا الفرقه أيضا التي تعادلت أمام طنطا وهيا الفرقه اللي هتخسر الماتش القادم وهتتعادل وهتكسب
الإسماعيلي هو نفس الفرقه مبتتغيرش

وجدير بالذكر آنه طالب الجمهور أنهم يظلوا وراء الفرقه في ظل المشاكل ونحن نسعي للظهور بشكل أفضل وأداء أفضل ونسعي للمكسب ولكن أطلب الصبر من الجمهور والمسانده لأن الفرقه بها لأعيبه صغار سن والتدعيم لهم سيساعدنا في الأرتياح الإستقرار وسنعود بالشكل الذي يطالب به جمهور نادي الإسماعيلي ونسعي لأرضاء طموح الجماهير
 

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