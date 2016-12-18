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مسؤولون: مفجر انتحاري يقتل سبعة في بنغازي

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مسؤولون: مفجر انتحاري يقتل سبعة في بنغازي مسؤولون: مفجر انتحاري يقتل سبعة في بنغازي

أرشيفية

قال مسؤولون بالأمن والصحة في ليبيا إن سبعة على الأقل قتلوا وأصيب ثمانية آخرون عندما استهدف مفجر انتحاري قوات موالية للحكومة في شرق ليبيا بمدينة بنغازي.

وبحسب رويترز قال تنظيم داعش إنه نفذ الهجوم في حي قنفودة المحاصر. والمنطقة واحدة من آخر جيوب المقاومة ضد “الجيش الوطني الليبي” وهي قوة موالية للقائد العسكري خليفة حفتر في شرق البلاد.

ويشن حفتر حملة عسكرية في بنغازي منذ أكثر من عامين ضد الإسلاميين وغيرهم من الخصوم. والقتال جزء من صراع أوسع في ليبيا التي تتقاتل بها عدة فصائل مسلحة بعد الانتفاضة ضد معمر القذافي عام 2011.

وقال مصدر طبي من المستشفى الرئيسي في بنغازي إن كل القتلى في تفجير الأحد من “الجيش الوطني الليبي.”

جاء الهجوم بعد التقدم الأخير الذي أحرزه الجيش الوطني الليبي يوم السبت الذي قال إنه سيطر بعد اشتباكات عنيفة على مبان على الشريط الساحلي بغرب قنفودة وطوق خصومه. وقال مسؤولون بالأمن والصحة إن ستة على الأقل قتلوا في الاشتباكات يوم السبت.

وبذلت في الآونة الأخيرة جهود لإجلاء المدنيين المحاصرين في القتال في المنطقة لكن عددا قليلا من النساء والأطفال والعمال الأجانب هم من غادروا.

ويشارك في قتال الجيش الوطني الليبي في بنغازي مجلس شورى ثوار بنغازي وهو ائتلاف من إسلاميين متشددين ومسلحين يصفون أنفسهم بالثوار فضلا عن مسلحين موالين للدولة الإسلامية.

 

 

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