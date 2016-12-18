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رئيس البرلمان العربى يدين التصريحات الإيرانية تجاه البحرين واليمن

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رئيس البرلمان العربى يدين التصريحات الإيرانية تجاه البحرين واليمن رئيس البرلمان العربى يدين التصريحات الإيرانية تجاه البحرين واليمن

>كتب مصطفى عنبر

أدان مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، التصريحات التى صدرت عن المسؤولين الايرانيين فى اليومين الماضيين، وتضمنت المساس بسيادة وأمن دولتين عربيتين شقيقتين هما البحرين واليمن.

كما طالب رئيس البرلمان العربى النظام الإيرانى الكف عن التدخل فى الشؤون الداخلية لهاتين الدولتين ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار فيهما، واحترام حسن الجوار مع الشعوب والدول العربية، والإلتزام بالقانون الدولى، والتوقف عن تأجيج الطائفية والتحريض المذهبى ودعم جماعات إرهابية وميليشيات انقلابية مسلحة ترتكب أعمال إرهابية فى هاتين الدولتين.

كما طالب رئيس البرلمان العربى المجتمع الدولى رفض واستنكار هذه التصريحات العدوانية والتى تهدد أمن وسلامة المنطقة العربية الأمر الذى يهدد الأمن والسلم الدوليين بإعتبارها منطقة حيوية وهامة لكافة شعوب ودول العالم.

 

 


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