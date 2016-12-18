أخبار الأردن اليوم.. هجوم إرهابى بمدينة الكرك الأردنية يودى بحياة 8 أفراد

كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار الاردن اليوم على الهجوم الذى شهدته مدينة الكرك "جنوبى الأردن" وأودى بحياة 8 أشخاص، فيما أصيب عدد آخر، بعدما أطلق مسلحون مجهولون النار على مركز أمنى ودوريات للشرطة، ثم احتجزوا عددًا من السائحين رهائنَ فى قلعة تحصنوا بها.

وقالت أخبار الاردن اليوم ان مديرية الأمن العام الأردنى أفادت، فى بيان لها، أن عدد القتلى فى الهجوم الذى شنه مسلحون مجهولون، الأحد، على مركز أمنى ودوريات للشرطة فى الكرك جنوبى الأردن، ارتفع إلى 8 أشخاص، منهم 5 من قوات الأمن وثلاثة مدنيين بينهم سائحة كندية.

فيما ركزت أخبار الاردن اليوم على على تأكيد الملك عبد الله الثانى ملك الأردن أن المسلمين والمسيحيين فى الأردن يشكلون أسرة واحدة متكاتفة تعمل من أجل مصلحة الوطن وتقدمه وازدهاره، مشددا على أن استقرار الأردن وأمنه يعتمد بشكل أساسى على وحدتنا الوطنية واحترام الجميع لسيادة القانون.

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثاني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، فى قصر الحسينية، اليوم الأحد، برجال دين وشخصيات وقيادات مسيحية ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

ووفق بيان صدر اليوم عن الديوان الملكى الهاشمي ، قال العاهل الأردني:” يجب أن نعمل سويا حتى نحمى مستقبل أجيالنا فى ظل التحديات التى نواجهها”.. لافتا إلى أن هذه المناسبة تجسد قيم التراحم والتسامح والمحبة بين أبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية فى الأردن.. وأن المسيحيين جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعى وإنجازاتهم فى بناء الوطن ماثلة للجميع.