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مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة بين أقسام الشرطة

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مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة بين أقسام الشرطة مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة بين أقسام الشرطة

>كتب بهجت أبو ضيف

اعتمد اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة حركة تنقلات محدودة شملت نقل الرائد إسلام مهداوى رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر إلى رئيس مباحث قسم الشيخ زايد، وتعيين الرائد مروان مشرف رئيسا لمباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، كما تم نقل الرائد كريم فوزى رئيس مباحث الشيخ زايد للعمل "نظام" بمديرية أمن الجيزة

وكان العراقى قد اعتمد حركة تنقلات منذ أيام شملت نقل المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر إلى مكتب المخدرات، وتولى بدلا منه الرائد مجدى موسى رئيس مباحث الحوامدية، وتولى الرائد هانى عكاشة منصب رئيس مباحث أبو النمرس، وتولى الرائد أحمد سمير معاون مباحث بولاق الدكرور منصب رئيس مباحث قسم الجيزة .

كما شملت حركة التنقلات نقل المقدم تامر فاروق من إدارة مكافحة جرائم الآداب إلى مباحث المصنفات، وتولى الرائد إبراهيم حسن منصب رئيس مباحث الوراق، وتولى العقيد شريف الجمل رئيس قطاع المال بمديرية أمن الجيزة.


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