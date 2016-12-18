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غدا.. النظر فى التحفظ على أموال أعضاء الإتجار في الأعضاء البشرية

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غدا.. النظر فى التحفظ على أموال أعضاء الإتجار في الأعضاء البشرية غدا.. النظر فى التحفظ على أموال أعضاء الإتجار في الأعضاء البشرية

تعبيرية

حددت محكمة استئناف الدائرة “19 القاهرة،بمحكمة جنايات القاهرة غدا للنظر في طلبات أوامر المنع من التصرف في الأموال التي أصدرتها النيابة العامة بحق المتهمين.حيث طلبت النيابة العامة، بمنع 25 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.

وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم، سبق وأن أمرت المحكمة بحبس 21 متهما في القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، و حبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات.وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية

 

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