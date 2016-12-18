مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية على مركز أمني بقلعة الكرك في الأردن

أدان فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية – العملية الإرهابية الخسيسة التي استهدفت مركزًا أمنيًا بقلعة الكرك الأثرية في المملكة الأردنية الهاشمية، مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 28 آخرين من بينهم سياح.

وبحسب بيان أكد مفتي الجمهورية أن المتطرفين يعادون الحضارة ويسعون لطمس التاريخ والقضاء على الأمن والأمان في بلداننا ليسهل عليهم تحقيق أهدافهم الدنيئة.

> وأضاف فضيلته أن الاعتداء على السياح عمل إجرامي حرمته الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن تأشيرة الدخول التي يحصل عليها الأجانب لدخول البلاد هي في حكم عقد الأمان، وبالتالي فإنه يحرم إيذاء المحاربين إذا دخلوا بالتأشيرة، ومن باب أولى المعاهدين.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسر الضحايا داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يشفى المصابين شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا.