أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
ملاعب ONsport: مؤمن زكريا يوجه الدعوة لجهاز كوبر لحضور حفل زفافه -
ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي -
الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية على مركز أمني بقلعة الكرك في الأردن

Google+ Print
مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية على مركز أمني بقلعة الكرك في الأردن مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية على مركز أمني بقلعة الكرك في الأردن

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

أدان فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية – العملية الإرهابية الخسيسة التي استهدفت مركزًا أمنيًا بقلعة الكرك الأثرية في المملكة الأردنية الهاشمية، مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 28 آخرين من بينهم سياح.

وبحسب بيان أكد مفتي الجمهورية أن المتطرفين يعادون الحضارة ويسعون لطمس التاريخ والقضاء على الأمن والأمان في بلداننا ليسهل عليهم تحقيق أهدافهم الدنيئة.
> وأضاف فضيلته أن الاعتداء على السياح عمل إجرامي حرمته الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن تأشيرة الدخول التي يحصل عليها الأجانب لدخول البلاد هي في حكم عقد الأمان، وبالتالي فإنه يحرم إيذاء المحاربين إذا دخلوا بالتأشيرة، ومن باب أولى المعاهدين.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسر الضحايا داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يشفى المصابين شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا