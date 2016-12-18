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عضو “التشريعي الفلسطيني”: اعتصامنا بالصليب الأحمر جاء لتوصيل رسائل للرئيس عباس

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عضو “التشريعي الفلسطيني”: اعتصامنا بالصليب الأحمر جاء لتوصيل رسائل للرئيس عباس عضو “التشريعي الفلسطيني”: اعتصامنا بالصليب الأحمر جاء لتوصيل رسائل للرئيس عباس

الرئيس الفلسطيني

قالت الدكتورة نجاة أبو بكر، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأحد، عبر الفقرة على شاشة «الغد»، إن اعتصام النواب ممن قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفع الحصانة عنهم، وذلك بمقر الصليب الأحمر، جاء من أجل توصيل 3 رسائل الأولى: «طبيعة وظيفتنا الدفاع عن الناس باعتبارنا نواب منتخبون من الشعب الفلسطيني لأننا مكلفين بموجب القانون الأساسي بتلك المهمة»، والثانية:« أننا الحراس الحقيقيين على القانون ولا نسمح أن يكون هناك اختراقات لذلك القانون، وبالتالي يجب الحفاظ على الإرث القانوني بالمجلس التشريعي»، والثالثة: «هي رفضنا لتغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، والمس بالقانون الأساسي».

وبدأ ثلاثة من نواب المجلس التشريعي من حركة فتح، الأحد، اعتصاماً داخل مقر الصليب الأحمر بمدينة رام الله بالضفة الغربية، احتجاجًا على قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عنهم.
> والنواب الثلاثة هم نجاة أبو بكر، وجمال الطيراوي، وشامي الشامي، وهم من بين خمسة نواب رفع الرئيس الفلسطيني عباس الحصانة البرلمانية عنهم.

 

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